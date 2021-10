Zo gigantisch gaat realityster Peter Gillis wonen!

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over het drama op de filmset met Alec Baldwin in de hoofdrol, de nieuwe liefde van Jacob uit 'B&B Vol Liefde' en het nieuwe gigantische onderkomen van realityster Peter Gillis.