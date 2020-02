Lisa (25): ‘Wees trots op jezelf, ongeacht gewicht of maat’

Video

Elke week geeft een lezeres zich bloot in VROUW Magazine. Deze week is dat Lisa (25), die door intensief sporten veel is afgevallen. “Ik heb niet echt een streefgewicht, het belangrijkste is dat ik gezond en fit ben. Ik haal heel veel plezier uit het sporten en zit lekker in mijn vel, dat gun in iedereen!”