Jeroen van der Boom onthult grote naam in Hoge Bomen

Het tweede seizoen van Hoge Bomen, de muzikale talkshow van Jeroen van der Boom, was een groot succes. De zanger en presentator onthult in een interview met Pim Sedee dat er een derde seizoen komt. De eerste gast heeft hij al geregeld. Vanaf dit weekend brengt Jeroen ons eerst drie zaterdagavonden achter elkaar in de stemming voor het Songfestival, in zijn programma De Beste Liedjes Van.. (21:30 uur op SBS6).