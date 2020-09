Annemarie van Gaal in shock: ‘Waarom is dit zo'n zooitje?’

Video

De 43-jarige horecaondernemer Ardi Anker nam in februari Herberg Joure over en stopte al zijn spaargeld in de verbouwing. Maar toen kwam de coronacrisis en die brengt hem in grote financiële problemen. Als zakenvrouw Annemarie van Gaal van het SBS-programma Crisis In de Tent te hulp wil schieten, schrikt ze zich kapot. De hele aflevering is dinsdagavond om 21:30 uur te zien op SBS6.