‘Dít is grote blunder van makers Expeditie Robinson!’

Video

Het is vanaf nu ieder voor zich in Expeditie Robinson, waar de eerste individuele proef op een verrassende manier door April Darby werd gewonnen. Terwijl zij met Vincent en Dfiza naar het luxe winnaarseiland afreist, krijgt Chatilla een enkeltje naar afvallerseiland. Karlijn Bernoster en Eva van Riet bespreken samen in Reality Snack de nieuwste aflevering, waar aan het begin een grote fout in de montage lijkt te zijn gemaakt.