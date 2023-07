Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Dilan Yeşilgöz (VVD): ’Ik heb kinderen altijd een lastig onderwerp gevonden’

12 jul. Vrouw

Dilan Yeşilgöz wil Mark Rutte opvolgen als lijststrekken van de VVD, zo heeft de demissionair minister van Justitie laten weten. In 2017 bezocht VROUW Yeşilgöz (toen 39, nu 46) thuis voor de rubriek ’Thuis aan de macht’. Voor de rubriek sprak VROUW verschillende politieke vrouwen, van nieuwkomers tot doorgewinterde politica met vragen als: hoe verdelen ze hun tijd tussen werk en privéleven?, wat vinden zij belangrijk om aan hun dierbaren mee te geven en wat hopen ze te bereiken? Nu is een mooi moment om de video nog eens te bekijken.

Dilan Dilan Yeşilgöz ontving ons bij haar thuis in Amsterdam. Ze vertelt over haar ambities en is openhartig over de druk die ze voelt om wel of niet voor kinderen te kiezen.