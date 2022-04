BZV-Jouke op citytrip: ‘Nu begint het pas echt!’

Video

De eerste twee boeren verlaten hun boerderij en gaan op de befaamde citytrip in de nieuwste aflevering van Boer zoekt Vrouw. Terwijl Janine en Evert nog hun definitieve keuze moeten maken, komen boer Jouke en Karlijn aan in hun hotel. Boer zoekt Vrouw is iedere zondagavond te zien om 20:25 uur bij KRO-NCRV op NPO1.