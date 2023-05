Ruud de Wild slaat keihard terug naar Gerard Joling: ‘Leugenaar!’

Gerard Joling haalde vrijdag in Jinek hard uit naar Olcay Gulsen en Ruud de Wild. Zo zei de zanger onder meer dat alles wat in hun realityserie op NPO3 nep is. Ruud kan het niet laten om in zijn radioshow te reageren op Jolings harde uitspraken en dat zorgt voor een opvallende wending want Gerard zou volgens hem liegen.