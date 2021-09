Lex Uiting maakt met vriendin podcast over kanker: ‘Ben megatrots op haar’

Video

Lex Uiting en zijn vriendin Susan Oostdam maken samen de persoonlijke podcast De Tumor Tapes, over de strijd van Susan tegen baarmoederhalskanker. Wat betekent deze diagnose voor hun wens op een succesvolle zwangerschap? En hoe is het om met zo’n persoonlijk verhaal de buitenwereld in te gaan? Pim Sedee spreekt Lex en Susan over hun eerlijke en kwetsbare verhaal.