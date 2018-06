Weer les leerlingen Gülenschool

Alle van 'Gülenscholen' vertrokken Turkse leerlingen in Amsterdam volgen weer onderwijs. In totaal wisselden 231 leerlingen in Amsterdam van school, maakte wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs volgens AT5 bekend.

