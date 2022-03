BZV-Rob voor het blok gezet: ‘Kun jij ook goed luisteren?’

Video

Terwijl de logees tijdens de logeerweek in Boer zoekt Vrouw hun best doen om in de smaak te vallen, moeten ook de boeren zich van hun beste kant laten zien. Wendy, een van de gekozen dames van boer Rob, heeft dan ook een belangrijke vraag voor hem… Boer zoekt Vrouw is elke zondagavond te zien om 20:25 bij KRO-NCRV op NPO 1.