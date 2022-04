Kind oog in oog met brutale overvaller in Rotterdam

Video

De politie heeft beelden verspreid van een overval op een Poolse supermarkt in Rotterdam. Opvallend is dat de dader in actie komt terwijl naast hem in de rij een kind staat. Heeft u tips voor de politie? Bel dan 0800-6070 of anoniem met 0800-7000.