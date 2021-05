Opgepast: dit nieuwe drankspel is levensgevaarlijk

Artsen van het UMCG in Groningen trekken aan de bel. Ze zien steeds meer jonge mensen in het ziekenhuis verschijnen met bierdopjes in hun slokdarm na het spelen van een drankspel. Hoe zit dit precies? Jeroen Holtrop zoekt het uit.