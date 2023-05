Publiek Tweede Kamer onrustig na stemming over motie

23 mei Video

Het publiek in de Tweede Kamer werd dinsdag onrustig nadat een motie omtrent de backpayregeling werd afgewezen. In de motie werd opgeroepen om ook weduwen van KNIL-militairen en ambtenaren die op 8 maart 1942 in dienst waren van het Nederlands-Indisch gouvernement een vergoeding te geven, wanneer geen (volledig) salaris was ontvangen tijdens de Japanse bezetting.