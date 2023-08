Formule 1-auto kopen? Dit kost het!

08:00 Video

Het is bijna onmogelijk om een echte Formule 1-auto te kopen. Maar liefhebber Ron Reinders, die ook actief is in de autosportwereld, kreeg het toch voor elkaar en is inmiddels een echte handelaar op dit gebied en maakt het zo alsnog toegankelijk. Wij kregen een kijkje in zijn showroom.