‘Je kan niks meer zeggen of het is racisme’

Een banketbakkerij in Monster heeft besloten om de naam moorkop te schrappen. Ook de HEMA doet de naam in de ban omdat het niet meer van deze tijd zou zijn. Voorbijgangers in Monster hebben niet allemaal begrip voor de nieuwe naam ‘roomkop’. De eigenaar van de bakkerij was niet in de gelegenheid om voor onze camera te reageren. Na afloop van de opname ging de bakkerij dicht vanwege bedreigingen.