Op pad met de goedkoopste elektrische auto van het moment: de Renault Twingo Z.E.!

Video

Renault tovert de populaire Twingo om tot elektrische auto, en plakt er het Z.E.-label op. Met een vanafprijs van iets meer dan 20.000 euro is deze Twingo Z.E. de goedkoopste elektrische auto van het moment. Autovisie-redacteur Sjors ten Tije neemt je in deze video mee rondom en in de Franse elektro-mini en vertelt je alles over het kersverse model.