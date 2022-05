‘S10 wist niet dat we borsten-opmerking konden horen’

Video

De repetities voor het Eurovisie Songfestival zijn in volle gang. S10 stond dinsdag voor de tweede keer op het podium in Turijn, onder toeziend oog van de aanwezige journalisten. Ook Songfestival-verslaggever Richard van de Crommert was aanwezig.