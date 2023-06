€5000,- voor gouden tip: wie zijn deze klungelige overvallers?

20:31 Video

Twee jonge mannen plegen een gewapende overval op een casino in het centrum van Maastricht. Ze arriveren op een scooter. Het parkeren daarvan verloopt niet echt soepel. Onder bedreiging van wapens weten ze wel een geldbedrag buit te maken. Daarna gaan ze er weer vandoor op de scooter. Die wordt later teruggevonden in de wijk Caberg. Denk je deze overvallers te (her)kennen of weet je waar ze verblijven? Voor de gouden tip is een beloning van €5000,- beschikbaar. Geef je informatie door aan de politie. Dat kan via www.politie.nl/telegraaf of via de gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld daarbij de code: T3024