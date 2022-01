Acteurs na Voice-rel: 'Ik laat nu niet meer over mij heen walsen'

Video

Vorige week kwamen in Boos verhalen naar buiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij talentenshow The Voice of Holland. Dankzij #metoo is er al lange tijd aandacht voor veiligheid op de werkvloer in de entertainmentwereld. Tijdens de persdag van de nieuwe romcom Ik Wist Het vroegen we enkele castleden hoe zij naar het nieuws van vorige week kijken.