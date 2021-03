Tienermoeder Romy: ‘Mijn baby blijkt niet blind te zijn’

Video

In de serie Tienermoeder wéér zwanger volgden we tienermoeder Romy (18) tijdens de zwangerschap van haar tweede kindje. Romy en Emre wonen samen met hun zoontjes Mason en Jaxx in hun nieuwe woning. Wij zochten het jonge gezin opnieuw op, om te kijken hoe het nu met hen gaat. Er blijkt goed nieuws te zijn over hun te vroeg geboren baby Jaxx.