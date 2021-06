Dit wist je niet over moordenaar van Klaas Bruinsma

Video

Het is zeventien jaar geleden dat de moordenaar van drugsbaron Klaas Bruinsma, Martin Hoogland, zelf ook werd doodgeschoten. Hoogland, een politieman die corrupt werd en uiteindelijk toetrad tot een machtige groep Joegoslavische gangsters, raakte verzeild in zware conflicten in de onderwereld. Over zijn leven komt nu een boek uit.