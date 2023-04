Koning blikt terug op kritiek: ‘Wie denk jij dat je bent?

Video

Ter gelegenheid van zijn tienjarig koningschap gaat koning Willem-Alexander in een speciale podcastserie in gesprek met Edwin Evers. In ‘Door de ogen van de Koning’ wordt in tien afleveringen teruggeblikt op de afgelopen tien jaar als koning. De eerste drie podcastafleveringen verschijnen donderdagochtend op de bekende podcast-platforms.