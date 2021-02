KIJK LIVE: Kabinet over avondklok en schaatstochten

Nieuws

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Ferd Grapperhaus geven maandag in een persconferentie meer uitleg over het verlengen van de avondklok. Ook wordt waarschijnlijk bekendgemaakt of schaatsmarathons en toertochten op natuurijs worden toegestaan.