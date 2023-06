‘Als dít het plan van Poetin was, is het faliekant mislukt’

16:22 Video

Het is weer relatief rustig in Rusland, nadat Prigozjin zaterdag een coup probeerde te plegen. De leider van de Wagnergroep heeft op Telegram gezegd dat hij naar Moskou wilde omdat hij bang was dat zijn leger zou worden opgedoekt. Ook Vladimir Poetin heeft gereageerd en ondertussen gaat de oorlog in Oekraïne ook gewoon door. Bob Deen, Oost-Europadeskundige van Instituut Clingendael, analyseert de laatste ontwikkelingen.