NS-medewerker deelt schokkende ervaring: ‘Hij spuugt richting mij’

Video

In 2021 steeg het aantal incidenten op de treinverbinding Eindhoven-Weert tot boven de honderd. NS-medewerker Susan kwam tijdens haar dienst oog in oog te staan met een doorgedraaide reiziger. Het fragment komt uit de Telegraaf-serie Spoorbewakers waarin handhavers van de NS met de meest uiteenlopende incidenten op het station en in de trein moeten dealen. Bekijk hier de hele aflevering.