K3 bedroefd door vertrek Klaasje: 'We zijn geschrokken!'

De moeilijke keuze van Klaasje Meijer om na vijf jaar te stoppen met K3 kwam hard binnen bij haar achterblijvende collega's Marthe en Hanne. Dat vertellen de meiden in een openhartig interview over het grote nieuws. Ook onthullen ze hoe de groep verder gaat, en dat is verrassend.