Zo verdwijnt spookvliegtuig van radar

Video

Een privé-vliegtuig is zondagavond met vier inzittenden neergestort voor de kust van Letland. Volgens luchtvaartexperts zijn de inzittenden mogelijk flauwgevallen en stortte het vliegtuig neer toen de brandstof op was. Op beelden is te zien hoe het 'spookvliegtuig' van de radar verdwijnt.