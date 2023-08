'Dan is het vragen om moeilijkheden bij Ajax'

Ajax heeft alles behalve een vlekkeloze voorbereiding achter de rug op het nieuwe voetbalseizoen. In de laatste vier oefenwedstrijden incasseerde de ploeg van trainer Maurice Steijn elke keer drie tegengoals. Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, is niet onder de indruk van de Amsterdammers, laat hij weten in de voetbalpodcast Kick-off.