Wapenhandelaar toont: zo schadelijk is illegaal wapen

Video

In de nieuwe Videoland-serie 'John van den Heuvel in de Wapenhandel' duikt de misdaadverslaggever in de wereld van illegale wapens. In de eerste aflevering bezoekt hij een Nederlander die in Bulgarije woont en daar gasalarmpistolen ombouwt en verkoopt. Hij laat zien hoe schadelijk deze wapens zijn. De hele aflevering is vanaf woensdag te zien op Videoland.