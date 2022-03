Heldendaad op de Amerikaanse snelweg gefilmd

Video

Een heftige crash in de staat Florida. Een agent bracht haarzelf in levensgevaar toen ze met haar auto een automobilist stopte. Even verderop was een hardloopevenement bezig. Volgens het Amerikaanse Fox News zijn zowel de bestuurder als de agent met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.