Heftige rellen in Atlanta na deze fatale arrestatie

Het fastfoodrestaurant in Atlanta, waar vrijdag een zwarte man werd doodgeschoten door een politieagent, is afgebrand. De man die vrijdagavond overleed, de 27-jarige Rayshard Brooks, verzette zich tijdens zijn arrestatie die volgde na een alcoholtest waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Er zijn video-opnames naar buiten gebracht van de worsteling die daarop volgde. Een van de agenten gebruikte een stroomstootwapen tegen de man. Tijdens de worsteling krijgt de arrestant dat wapen in zijn bezit en probeert te ontsnappen. Daarop achtervolgen beide agenten hem en schiet een van hen op de man. De verdachte werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.