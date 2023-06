André Hazes na groot verdriet: ‘Hoor mezelf nog gillen’

Tijdens een feestelijke middag werden enkele nieuwe artiesten van de line-up van Holland Zingt Hazes 2024 gepresenteerd. Douwe Bob is één van hen en hij voelde zich al meteen thuis. De zanger had een wel heel intiem moment met zijn nieuwe vriend André Hazes. Verslaggever Jordi Versteegden was erbij.