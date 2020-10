Dit is een waanzinnige collectie van klassieke BMW’s!

Video

Hoe heerlijk is dat, je loopt langs een roldeur en ziet in een flits binnen een BMW Isetta staan. Je kijkt goed en merkt daarnaast bovendien een 700 op. Twee fraaie modellen uit de rijke historie van BMW. Maar wat blijkt, de ruimte is gevuld met een collectie waar niet alleen de BMW-liefhebber enthousiast van wordt. Kijk maar! Heb jij een geweldige collectie auto's en deel je die graag met anderen? Stuur een mail naar [email protected]