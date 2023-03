Kritiek op Dionne Stax: ‘Het is een slap toetje’

Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week laat ‘de tweede moeder’ van Gordon van zich horen. Zij verneemt al jaren niets van hem. Verder haalt Jan uit naar Dionne Stax, die volgens hem trekjes van Samantha Steenwijk krijgt en Rob Kemps is vergeetachtig.