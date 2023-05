Levensgevaarlijk: man rijdt met opgevoerde step op snelweg

09 mei Video

Een man uit Australië is te laat voor zijn werk en besluit dan om met zijn opgevoerde elektrische step op volle snelheid over de snelweg te rijden. De politie krijgt het in de gaten en een achtervolging volgt. Ook iets gezien op de weg? Mail dit dan naar verkeer@telegraaf.nl