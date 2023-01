Rel om poster tegen discriminatie: ‘Overheid zet mensen tegen elkaar op’

Video

Een campagne die is opgezet om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan zorgt voor veel commotie. Steen des aanstoots is een poster met de tekst ‘Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. (Omar en Samira niet)’. Jeroen Holtrop peilde de stemming in Eindhoven waar de betreffende posters hangen.