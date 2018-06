Wilders al twaalf jaar in ’beschermende kooi’

22 feb. 2017 in BINNENLAND

De ontmaskering van een mol bij de beveiliging van Geert Wilders heeft weer eens de aandacht gevestigd op de benarde positie waarin de PVV-leider al jaren verkeert. Wilders kan sinds 2004 geen stap zetten zonder zijn beveiligers van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). „Geert is voor zijn leven 24 uur per dag afhankelijk van de DBB”, brengt Fleur Agema, nummer 2 van de PVV, in herinnering.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven