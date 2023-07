Na opvallend contractgerucht Eva Jinek: ‘Dit is raar!’

06 jul. Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week feliciteren we de jarige Gordon en een update over zijn hondjes. Verder: Eva Jinek moet volgens Jan stoppen met zeuren en een opsteker voor Tino Martin na alle ophef over zijn documentaire.