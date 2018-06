In maart uitspraak over Delphine Boël

21 feb. 2017 in ENTERTAINMENT

De Brusselse Franstalige familierechtbank zal zich over iets meer dan een maand uitspreken in de zaak van kunstenares Delphine Boël die wil bewijzen dat koning Albert II haar biologische vader is. Dat is dinsdag meegedeeld na afloop van de zitting.

