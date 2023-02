Heftige beelden: avondje stappen in Hapert loopt uit op drama

Video

Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan een vechtpartij in het Noord-Brabantse Hapert. Nadat drie mannen in de nacht van 18 op 19 juni de kermis hadden bezocht, stapten zij op de Oude Provincialeweg hun auto in om weg te rijden. Vier andere mannen kwamen op de auto af en begonnen tegen de inzittenden te praten en te roepen. Toen iemand tegen de auto spuugde, stapten de inzittenden van de auto uit en liep het uiteindelijk uit de hand. Heeft u tips over het voorval? Bel dan naar 0800-6070 of bel naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.