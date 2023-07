Exit Kaag: ‘Ze is schandelijk behandeld’

13 jul. Video

D66-partijleider Sigrid Kaag vertrekt na de verkiezingen uit politiek Den Haag. Het vertrek komt niet als een verrassing omdat ze de afgelopen jaren geregeld in het nieuws kwam vanwege bedreigingen aan haar adres. We gingen de straat op in Oegstgeest, waar veel D66-kiezers zaten, met de vraag wie haar nu zou moeten opvolgen.