Bijzondere dag voor Ruben Nicolai en vriendin: ‘Eindelijk!’

Ruben Nicolai is de afgelopen maanden druk geweest met het verbouwen van zijn nieuwe huis. Vandaag is het eindelijk zover: hij gaat verhuizen met zijn vriendin. Al moet zij het uitpakken van de verhuisdozen even alleen doen, terwijl Ruben op de persdag van zijn nieuwe RTL-programma Domino Challenge de ster uithangt.