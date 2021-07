Spelen Tokio een gevangenis? ‘Mogen kwartiertje naar buiten’

Video

Bondscoach Sarina Wiegman noemde het hotel van de Oranje Leeuwinnen in Tokio een gevangenis. Een luchtje scheppen mocht niet eens en dat bewijst wel hoe streng de coronamaatregelen zijn op de Olympische Spelen. Verslaggever Tijmen Lensink is in Tokio en komt meer heftige verhalen tegen.