Hypermoderne drones: 'Hier kan een explosief onder'

05 aug. Video

De aanwezigheid van drones speelt een grote rol in de oorlog in Oekraïne. Het zakencentrum in Moskou werd deze week meerdere keren aangevallen door drones. Maar hoe werken deze onbemande vliegtuigjes en welke mogelijkheden heeft het?