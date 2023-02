Ex-jeugdcrimineel deelt heftige gevangeniservaring

Video

De drie minderjarigen die worden verdacht van het doodsteken van een cafetariahouder eind januari in Den Haag zitten nog altijd vast. Het incident past in een trend waarbij tieners op steeds jongere leeftijd betrokken raken bij criminele en gewelddadige incidenten. Hoe heftig het leven als tiener in de criminaliteit kan zijn, weet Igor maar al te goed. Na de scheiding van z'n ouders koos hij het verkeerde pad en belandde vervolgens vier keer in de cel. Aan De Telegraaf vertelt Igor openhartig zijn verhaal.