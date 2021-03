Beleggen is hot: dit is waarom!

Video

Nederlanders besloten in 2020 massaal te gaan beleggen, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. In totaal legden particulieren voor 3,8 miljard euro in in Nederlandse beleggingsfondsen. Dat was het hoogste bedrag in tien jaar. Beursanalist Corné van Zeijl legt uit hoe dit komt.