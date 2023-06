Agema uit frustratie over debatregel: ‘Dan moet u dat bij iedereen doen’

15:39 Video

Fleur Agema (PVV) laat voor het begin van het debat over het tweede deelrapport over de coronacrisis weten dat ze wil dat er meer interrupties mogelijk zijn dan toegestaan. Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) is het niet met haar eens.