Koning ‘bevrijdt’ Frank Masmeijer: ‘Zorgt vast voor kamervragen’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onder andere over het exclusieve verhaal van Frank Masmeijer. Koning Willem-Alexander heeft hem net voor zijn vakantie gratie verleend. Verder zijn volkszanger John de Bever en zijn man Kees mogelijk ontsnapt aan een brute overval. Ook weet Evert meer over wat André Hazes en Monique uitspoken op het Thaise eiland Koh Samui.