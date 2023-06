Beelden: dam ingestort in Oekraïne

06 jun. Video

In Oekraïne is in de buurt van de stad Nova Kachovka, dat in Russische handen is, een dam ingestort. De dam had een groot reservoir aan water voor De Krim en het leverde water aan de kerncentrale van Zaporizja. Een evacuatie voor gevaarlijke gebieden is nu aangekondigd. Het is niet bekend wie er achter de instorting van de dam zit.